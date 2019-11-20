После ночного пожара в Клепиковском районе обнаружили два трупа

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на среду, 20 ноября, в селе Криуша Клепиковского района произошел пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 3:15, на место выехали шесть расчетов.
Огонь уничтожил одноэтажный дом из дерева, при разборе завалов спасатели обнаружили два трупа. Как рассказали в ведомстве, во время происшествия погибли двое мужчин, один из которых был хозяином дома.
Причину возгорания устанавливают.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.