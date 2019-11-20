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10:44, 20 ноября 2019 584
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После ночного пожара в Клепиковском районе обнаружили два трупа

После ночного пожара в Клепиковском районе обнаружили два трупа

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на среду, 20 ноября, в селе Криуша Клепиковского района произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в 3:15, на место выехали шесть расчетов.

Огонь уничтожил одноэтажный дом из дерева, при разборе завалов спасатели обнаружили два трупа. Как рассказали в ведомстве, во время происшествия погибли двое мужчин, один из которых был хозяином дома.

Причину возгорания устанавливают.


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