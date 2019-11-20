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23:18, 20 ноября 2019 287
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Мэрия отреагировала на видео с «металлическим» хлебом с рязанского завода

Мэрия отреагировала на видео с «металлическим» хлебом с рязанского завода

В сети появился ролик, в котором рязанец демонстрирует кусок металла, попавший в хлеб с рязанского хлебозавода.

«Таким не то, что зубы сломаешь, челюсть отвалится», — сказал автор видео.

В мэрии отреагировали на ролик.

«Попадание посторонних предметов в продукцию полностью исключено. Перед отпуском в реализацию вся вырабатываемая продукция проходит тщательный контроль», — прокомментировали в горадминистрации, отметив, что производство хлеба проходит на специализированной линии.

Там добавили, что продукты раскладывают в хлебопекарные формы вручную.


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