Мэрия отреагировала на видео с «металлическим» хлебом с рязанского завода

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В сети появился ролик, в котором рязанец демонстрирует кусок металла, попавший в хлеб с рязанского хлебозавода.
«Таким не то, что зубы сломаешь, челюсть отвалится», — сказал автор видео.
В мэрии отреагировали на ролик.
«Попадание посторонних предметов в продукцию полностью исключено. Перед отпуском в реализацию вся вырабатываемая продукция проходит тщательный контроль», — прокомментировали в горадминистрации, отметив, что производство хлеба проходит на специализированной линии.
Там добавили, что продукты раскладывают в хлебопекарные формы вручную.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанцы пожаловались на массовую гибель птиц в городе
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.