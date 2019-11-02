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11:51, 2 ноября 2019 103
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На следующей неделе в Рязань придет аномальное тепло — синоптики

На следующей неделе в Рязань придет аномальное тепло — синоптики

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «РИА Новости».

Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, днем — 8-13.

Для начала ноября это чрезвычайно высокие показатели, «аномалия тепла», говорится в сообщении.


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