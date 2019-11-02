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На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает «
Согласно прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха составит от трех до восьми градусов тепла, днем — 8-13.
Для начала ноября это чрезвычайно высокие показатели, «аномалия тепла», говорится в сообщении.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.