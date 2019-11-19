В среду в Рязанской области похолодает до -7 градусов

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В среду, 20 ноября, в Рязанской области похолодает. Об этом сообщила
Ночью местами ожидаются небольшие осадки, днем без осадков. Порывы ветра могут достигать до 7-12 метров в секунду.
Температура области ночью и днем -3,+2, к вечеру температура опустится до -7, -5 градусов. На дорогах возможна гололедица.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.