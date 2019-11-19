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17:23, 19 ноября 2019 405
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На окраине Рязани нашли нож возрастом более двух веков

На окраине Рязани нашли нож возрастом более двух веков

В Храпове нашли нож возрастом более двух веков. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщили в группе «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция НОВОСТИ».

Нож обнаружили у построенного в XVII веке Покровского храма. Длина его лезвия составляет пять сантиметров.

«На изделии очень хорошо видны следы износа и длительного использования — режущая часть ножа очень сильно сточена. Вероятно, изначально лезвие было длиннее, но не намного. Об этом свидетельствует малая толщина ножа и миниатюрный размер „черешка“ — выступающей части для крепления его небольшой рукояти», — пояснил археолог Василий Конов.

По его словам, рядом нашли фрагменты глиняной посуды XVII—XVIII веков.

«Мы полагаем, что это железное изделие имеет возраст более 200 лет, — добавил Конов. — Вполне возможно, что по результатам дополнительных исследований всей коллекции находок мы сможем уточнить возраст этого предмета, и даже значительно „удревнить“ его».

Фото «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция НОВОСТИ»


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