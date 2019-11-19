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13:54, 19 ноября 2019 72
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Колесо обозрения в Воронежской области начнут устанавливать в декабре

Колесо обозрения в Воронежской области начнут устанавливать в декабре

В поселке Лушниковка Воронежской области появится колесо обозрения высотой более 30 метров. Администрация Бобровского района объявила поиск подрядчика, который подготовит площадку для его размещения, пишет «Вести Воронеж».

Работы обойдутся в 665 тысяч рублей. Деньги выделят из регионального и местного бюджетов.

По условия контракта аттракцион должны смонтировать до 15 декабря.

Появление объекта анонсировали весной 2019 года. На колесе стоимостью 28 млн рублей разместят 16 кабин, оборудованных вентиляцией. Каждая из них будет рассчитана не более чем на шесть человек. Одну из кабин приспособят для инвалидов.

Колесо будет выполнять один оборот в течение шести минут. Предполагается, что работать оно будет круглогодично — при температуре от -20 до +40 градусов. На боковых панелях кабин разместят надпись «Бобров» и RGB-подсветка.


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