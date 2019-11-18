Во Владимирской области опоры ЛЭП сделали посередине дороги

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Во Владимирской области две опоры ЛЭП сделали посередине дороги. При этом на трассе нет предупреждающих знаков.
Один из водителей снял дорогу с опорами ЛЭП и выложил видео на YouTube. Столбы стоят через несколько километров в окрестностях деревни Заозерье.
Глава Гороховецкого района Дмитрий Наумов пояснил изданию «
«Люди лезут, без разрешения едут по ней, поэтому и получается так. Хоть перекрывай», — рассказал он.
Наумов пообещал убрать столбы.
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В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.