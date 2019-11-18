Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:29, 18 ноября 2019 71
 0    0

Во Владимирской области опоры ЛЭП сделали посередине дороги

Во Владимирской области опоры ЛЭП сделали посередине дороги

Во Владимирской области две опоры ЛЭП сделали посередине дороги. При этом на трассе нет предупреждающих знаков.

Один из водителей снял дорогу с опорами ЛЭП и выложил видео на YouTube. Столбы стоят через несколько километров в окрестностях деревни Заозерье.

Глава Гороховецкого района Дмитрий Наумов пояснил изданию «Подъем», что дорогу еще не сдали.

«Люди лезут, без разрешения едут по ней, поэтому и получается так. Хоть перекрывай», — рассказал он.

Наумов пообещал убрать столбы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Розовые фламинго, парковки и тренажеры. Как отремонтировали дворы Рязани в 2019 году

Розовые фламинго, парковки и тренажеры. Как отремонтировали дворы Рязани в 2019 году

В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 4 223
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 5 518
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 3 908
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 3 802
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 11
8:09, 10 ноября 2019 2 143
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум