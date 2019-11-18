Любимов назвал дороги одним из «насущных вопросов» в области

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Губернатор Николай Любимов на выездном заседании правительства региона в Скопине, в понедельник, 18 ноября, провел личный прием граждан.
Министры, начальники главных управлений и инспекций региона рассмотрели обращения от 76 жителей города.
Больше всего обращений направили министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области.
«Это никого не удивляет. Дороги — это один из насущных вопросов и в стране, и в области. Скопинский район — не исключение», — прокомментировал Любимов.
Губернатор поручил муниципальным властям и министерству продумать, какую помощь можно оказать городу Скопину и району с ремонтом муниципальных дорог, которые не подпадают в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Он также отметил, что по сравнению с прошлыми выездными приемами в Скопине приняли наибольшее число граждан.
С горожанами общались 25 руководителей ЦИОГВ и 5 представителей территориальных органов федеральных органов власти. Пять человек принял уполномоченный по правам ребенка.
Ранее такая форма работы использовалась на выездных заседаниях регионального правительства в Михайловском, Пронском, Кораблинском, Сасовском, Старожиловском, Рыбновском и Ряжском районах.
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