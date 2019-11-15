На Михайловском шоссе перекроют движение

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В пятницу, 15 ноября, на пересечении Михайловского и Московского шоссе перекроют движение, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Ограничение вступит в силу в 9:00. Оно связано с работами по переносу коммуникаций.
«Движение откроют в 14:00. Объезд — за ТЦ «Барс», — уточнили в мэрии.
Напомним, во вторник, 5 ноября, там
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Праздник приурочен к окончанию уборочной кампании.