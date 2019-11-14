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Фото: Издательство «Пресса»
Сасовский обход не сдадут до конца года. Об этом сообщает издательство «
Работы должны окончить в первом квартале 2020 года, но подрядчик ранее
В четверг, 14 ноября, сотрудники газеты «Сасовская неделя» пообщались с рабочими на 133-метровом переходе через железную дорогу. Те пояснили, что ждут балки-перекрытия из Дмитрова, но и после их доставки на монтаж потребуется не менее двух месяцев.
«Чтобы все получилось ровно и красиво, ограждение моста нужно монтировать с края, а не с середины. — уточнили сотрудники „АльянсДорСтрой“. — Иначе железо будет волнами и никакой эстетики. Поэтому ждем, когда присоединят дорогу. Но дорожников не видно, и спросить некого, почему все затормозилось».
На запросы редакции минтранс области и руководство подрядчика журналистам пока не ответили.
Напомним, объездную дорогу
Ранее в минтрасе заявили, что строительство обхода идет с
Стоимость обхода превысила 466 миллионов рублей.
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