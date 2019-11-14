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14:41, 14 ноября 2019 61
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Сасовский обход не сдадут до конца года

Сасовский обход не сдадут до конца года

Фото: Издательство «Пресса»

Сасовский обход не сдадут до конца года. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Работы должны окончить в первом квартале 2020 года, но подрядчик ранее пообещал завершить их раньше срока — в декабре.

В четверг, 14 ноября, сотрудники газеты «Сасовская неделя» пообщались с рабочими на 133-метровом переходе через железную дорогу. Те пояснили, что ждут балки-перекрытия из Дмитрова, но и после их доставки на монтаж потребуется не менее двух месяцев.

«Чтобы все получилось ровно и красиво, ограждение моста нужно монтировать с края, а не с середины. — уточнили сотрудники „АльянсДорСтрой“. — Иначе железо будет волнами и никакой эстетики. Поэтому ждем, когда присоединят дорогу. Но дорожников не видно, и спросить некого, почему все затормозилось».

На запросы редакции минтранс области и руководство подрядчика журналистам пока не ответили.

Напомним, объездную дорогу начали прокладывать 13 лет назад. Тогда рабочие выложили половину (около четырех километров) и заморозили строительство. Его возобновили в 2019 году.

Ранее в минтрасе заявили, что строительство обхода идет с опережением графика.

Стоимость обхода превысила 466 миллионов рублей.


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