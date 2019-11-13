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В рязанской школе устроили давку из-за запуска электронной проходной. Фотографию большой очереди перед школой №55 опубликовали в группе «
Автор снимка отметил, что половина учеников опоздала.
«Старшие просто давили младших, чтоб пройти. Кто-то уже потерял эту самую карточку-„ходилку“. Вопрос к тому, кто это придумал и заставил родителей оплатить эту систему. Зачем вы над нами издеваетесь? — возмутился автор поста. — Почему дети должны страдать из-за идей глупых новаторов? И… сколько вы на нас заработали?».
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