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14:55, 13 ноября 2019 919
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В рязанской школе устроили давку из-за запуска электронной проходной 1

В рязанской школе устроили давку из-за запуска электронной проходной

В рязанской школе устроили давку из-за запуска электронной проходной. Фотографию большой очереди перед школой №55 опубликовали в группе «Народная Рязань» в среду, 13 ноября.

Автор снимка отметил, что половина учеников опоздала.

«Старшие просто давили младших, чтоб пройти. Кто-то уже потерял эту самую карточку-„ходилку“. Вопрос к тому, кто это придумал и заставил родителей оплатить эту систему. Зачем вы над нами издеваетесь? — возмутился автор поста. — Почему дети должны страдать из-за идей глупых новаторов? И… сколько вы на нас заработали?».


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