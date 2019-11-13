В Рязанском районе пропал 59-летний мужчина

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В селе Подвязье Рязанского района пропал 59-летний Андрей Скороплетов. Об этом сообщили волонтеры ПСО «Лиза Алерт».
С 3 ноября местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы короткие седые, глаза зеленые.
Был одет: неизвестно. Возможно форма охранника синего цвета.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, попросили звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
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