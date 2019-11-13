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16:42, 13 ноября 2019 614
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Не извинились. Родители новомичуринских подростков обратились в полицию после конфликта с пенсионеркой

Не извинились. Родители новомичуринских подростков обратились в полицию после конфликта с пенсионеркой

Фото: Издательство «Пресса»

Родители подростков, которые закидали камнями и бутылками пенсионерку, не извинились перед ней. Вместо этого они сами обратились в полицию, пишет издательство «Пресса».

«Они возмущены тем, что видео с их детьми без разрешения выложили в интернет», — говорится в сообщении.

Известно, что 87-летняя Елена Тортоева сделала детям замечание из-за того, что они катались на лифте. По словам женщины, подростки постоянно ругаются с ее соседкой, поэтому она «была готова к чему-то подобному».

После произошедшего пенсионерка не стала писать заявление в полицию.

«Не жду извинений, мне просто от души жалко этих мальчишек, которые целыми днями слоняются без дела по этажам. Посмотрите, во что превращены коридоры нашего 46-го общежития: стены исписаны, новенькие лифты уже в безобразном состоянии, окно кто-то разбил», — рассказала Тортоева.

В районной комиссии по делам несовершеннолетних отметили, что с подростками и их родителями в полиции провели беседу.


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