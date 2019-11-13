Любимов проверил ремонт дорог на трех рязанских улицах

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Николай Любимов проверил ремонт дорог на улицах Чкалова, Весенней и Тимакова. На своей странице во «ВКонтакте» рязанский губернатор
На всех улицах сорвали сроки ремонта.
«Причина — несоответствие проектов реальной обстановке. Фактически, их пришлось дорабатывать на ходу. Больше такого допускать нельзя», — заявил глава региона.
По словам Любимова, нарекания есть к качеству покрытия на Чкалова. Нарушения устранят до конца недели.
На улице Тимакова организовали экопарковки. Губернатор пообещал распространить это новшество, если оно понравится горожанам.
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