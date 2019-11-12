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9:35, 12 ноября 2019 1 289
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В Рязань привезли частицу пояса Богородицы

В Рязань привезли частицу пояса Богородицы

Фото: Рязанская епархия

В Рязань из Казанского собора Санкт-Петербурга привезли частицу пояса Богородицы. Ковчег со святыней верующие встретили в кремле в понедельник, 11 ноября, сообщил сайт епархии.

Часть пояса Богородицы пробудет в Христорождественском соборе до 14 ноября. Все эти дни перед ней после литургии и вечернего богослужения планируют совершать молебны. Верующие могут поклониться святыне с 7:00 до 21:00.

Справка

По преданию, Божия Матерь соткала пояс из верблюжей шерсти. В X веке его разделили на три части, которые со временем оказались в Болгарии, Грузии, в монастыре Троодитисса на Кипре, а также в Ватопедском монастыре на Афоне. Из последней обители по инициативе Фонда Андрея Первозванного в 2011 году пояс привезли в Россию.

По стране святыню возят в рамках программы «Духовная связь».


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