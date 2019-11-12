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В Рязани появилась первая новогодняя елка, ее установили в Лесопарке,
«Она искусственная, каркас состоит из большого количества элементов», — отметили в сообщении.
Позже елку украсят гирляндами и шарами, а зажгут в декабре.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.