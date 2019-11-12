Рязанка, убившая отца, признала вину. Ее арестовали

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Фото: Pixabay.com
Рязанка, убившая отца, признала вину. Об этом
В понедельник, 11 ноября, суд Рязанского района отправил девушку в СИЗО до 9 января.
Напомним, в субботу, 9 ноября, 21-летняя жительница деревни Ровное Рязанского района поругалась с 56-летним отцом и
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.