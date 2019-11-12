Петербургский доцент-расчленитель попросил в СИЗО очки и книги

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Арестованный доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил принести ему в СИЗО очки и книги. Видеозапись опубликована на
«У меня огромная просьба — я не могу не читать, мне нужно очки, потому что без очков я не могу читать, и чтоб у меня была возможность (получить) литературу. Я как ученый просто схожу с ума, я просто умоляю, чтобы мне дали возможность хотя бы заниматься своим делом даже сейчас», — сказал Соколов.
Он также отметил, что в СИЗО его «никто не бьет», а еда в изоляторе «такая, какая полагается в тюрьме».
Напомним, подозреваемого задержали 9 ноября, его достали из реки Мойка. У 63-летнего мужчины был рюкзак, в котором
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