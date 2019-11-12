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19:18, 12 ноября 2019 45
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Петербургский доцент-расчленитель попросил в СИЗО очки и книги

Петербургский доцент-расчленитель попросил в СИЗО очки и книги

Арестованный доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил принести ему в СИЗО очки и книги. Видеозапись опубликована на YouTube канале председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга Александра Холодова.

«У меня огромная просьба — я не могу не читать, мне нужно очки, потому что без очков я не могу читать, и чтоб у меня была возможность (получить) литературу. Я как ученый просто схожу с ума, я просто умоляю, чтобы мне дали возможность хотя бы заниматься своим делом даже сейчас», — сказал Соколов.

Он также отметил, что в СИЗО его «никто не бьет», а еда в изоляторе «такая, какая полагается в тюрьме».

Напомним, подозреваемого задержали 9 ноября, его достали из реки Мойка. У 63-летнего мужчины был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Позже установили личность жертвы Соколова. Доцент признал свою вину, его арестовали. Расследование продолжается.


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