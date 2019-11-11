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В Старожилове Рязанской области полицейский попал в аварию на переезде. Об этом сообщила «
Авария произошла в воскресенье, 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел.
По данным СМИ, за рулем находился пьяный участковый. В ДТП он сломал руку.
Водитель второго автомобиля также был пьян и не имел «прав». Официальной информации о произошедшем пока нет. Обстоятельства выясняются.
Фото «Своей колокольни»
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.