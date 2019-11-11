RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Появились фото с места аварии с участием рязанского полицейского. Фото в редакцию RZN.info прислал читатель.
ВАЗ-2110 под управлением 33-летнего местного жителя выехал на «встречку» и столкнулся со служебным автомобилем Lada, за рулем которой был 39-летний
«Десяткой» управлял мужчина, не имеющий «прав». Также он был пьян.
В результате ДТП водители получили травмы и были госпитализированы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия разрешила разместить павильоны на парковке рядом с центральным рынком в Рязани
|
cледующая новость →В Рязани неизвестные отравили собаку
«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».