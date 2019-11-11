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В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что
По данным полиции, авария произошла на третьем километре трассы Акулово-Старожилово-Пронск.
ВАЗ-2110 под управлением 33-летнего местного жителя выехал на «встречку» и столкнулся со служебным автомобилем Lada, за рулем которой был 39-летний полицейский.
За рулем «десятки» был мужчина, не имеющий «прав». Также он был пьян.
В результате ДТП водители получили травмы и были госпитализированы.
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