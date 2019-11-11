В ДТП в Приокском пострадал виновник аварии

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Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП, которое произошло на улице Октябрьской, в воскресенье, 10 ноября, пострадал виновник аварии. Об этом рассказали в
По предварительной информации, 21-летний рязанец на автомобиле Hyundai Accent выехал на перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Opel Astra, за рулем которого находилась 27-летняя девушка.
В аварии пострадал водитель, нарушивший ПДД. Он обращался в медучреждение.
Ранее в сети опубликовали
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