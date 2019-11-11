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Устранить недостатки на мосту через Оку в Рязани намерены до начала снегопадов. Об этом в эфире областного радио сообщил руководитель дирекции рязанских дорог Михаил Соколов.
Он заявил, что мост до сих пор не приняли у подрядчика, который уже частично успел устранить мелкие недостатки.
Соколов отметил, что к ремонту покрытия «нужно грамотно подойти, чтобы не наделать еще больше проблем».
Мост смогут принять только после устранения недостатков подрядчиком по гарантии. Эту работу намерены завершить до снегопадов и льда.
Ранее сообщалось, что подрядчик
RZN.info разбирался, почему новое покрытие моста
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