Следователи показали кадры из квартиры петербургского доцента, расчленившего студентку

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Следователи показали кадры из квартиры доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Видео оперативной съемки опубликовали на
На кадрах видно, что в квартире историка обнаружили оружие и патроны.
Напомним, подозреваемого задержали 9 ноября, его достали из реки Мойка. У 63-летнего мужчины был рюкзак, в котором
Позже установили
Расследование продолжается.
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