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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Для рязанских водителей оборудуют комнату отдыха на «Глобусе». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в понедельник, 11 ноября.
В ведомстве рассказали, что уже отправили необходимые документы, но точные сроки пока сообщить не могут.
На конечной остановке в Песочне в доме №60 на улице Новоселов полностью восстановили работу диспетчерского пункта для комфортного отдыха сотрудников МУП «УРТ». В квартиру провели отопление и холодную воду, а также планируют купить холодильник.
Напомним, в минувшую пятницу, корреспондент
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«Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали «Управлению рязанского троллейбуса».