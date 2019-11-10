RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Рязанской области дочь убила отца, об этом RZN.info сообщили в региональном СУ СКР.
Инцидент произошел в деревне Ровное Рязанского района в ночь на субботу, 9 ноября.
Известно, что 21-летняя девушка поругалась со своим отцом. Во время конфликта рязанка убила мужчину.
Также следователи рассказали, что умерший часто употреблял алкоголь, однако информации о том, что он был пьян на момент конфликта — нет.
Девушку задержали. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Спасском районе продавали мясо без документов
Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.