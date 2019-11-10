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8:35, 10 ноября 2019 147
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В Москве умер клубный промоутер Паша Фейсконтроль

В Москве умер клубный промоутер Паша Фейсконтроль

В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин, известный как Паша Фейсконтроль, передает «РИА Новости».

Мужчина умер в субботу, 9 ноября, от остановки сердца. Ему было 38 лет.

«К приезду врачей он был уже при смерти. Медики не смогли его реанимировать», — отмечается в сообщении.

Павел Пичугин — один из самых известных фейсконтрольщиков страны конца 1990-х — начала 2000-х. Посетители клубов часто жаловались на его придирчивость. Паше Фейсконтролю посвятили песни группа «Дискотека Авария» и DJ Smash.


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