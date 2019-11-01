Самолет готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя

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Фото: Ru.wikipedia.org
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал», совершающий рейс Тюмень — Санкт-Петербург, готовится к экстренной посадке из-за отказа одного из двигателей, передает ТАСС.
По данным перевозчика, у самолета при взлете отказал левый двигатель. Пилот принял решение выработать топливо и совершить посадку в аэропорту вылета
ГУ МЧС по Тюменской области подтвердило, что на борту произошла техническая неполадка. На борту находится 80 пассажиров и шесть членов экипажа.
Сообщается, что самолет находится в воздухе 32 минуты.
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