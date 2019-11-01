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Рязанского подростка будут судить за покупку наркотиков через приложение, об этом сообщили на
Известно, что в апреле 17-летний рязанец заказал через мобильное приложение, установленное на телефоне знакомого, наркотики.
Затем он получил сообщение о месте закладки, нашел сверток и забрал себе. После этого его задержала полиция.
Несовершеннолетнего обвиняют по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Уголовное дело передали в суд.
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