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17:22, 1 ноября 2019 114
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Рязанского подростка будут судить за покупку наркотиков через приложение

Рязанского подростка будут судить за покупку наркотиков через приложение

Рязанского подростка будут судить за покупку наркотиков через приложение, об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

Известно, что в апреле 17-летний рязанец заказал через мобильное приложение, установленное на телефоне знакомого, наркотики.

Затем он получил сообщение о месте закладки, нашел сверток и забрал себе. После этого его задержала полиция.

Несовершеннолетнего обвиняют по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Уголовное дело передали в суд.


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