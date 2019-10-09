В столовой рязанской школы в еде нашли скрепку

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В котлете из столовой рязанской школы нашли скрепку. Об этом в среду, 9 октября, сообщили подписчики группы «
«А вот так кормят учеников в столовой школы 67», — написал автор поста.
В комментариях пользователи сети отметили, что еду в этой столовой не готовят, ее привозят МП «Детское питание». Некоторые рязанцы предположили, что ребенок мог сам «запихать скрепку в котлету, чтобы в следующий раз не обедать».
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?