В Рязани ищут очевидцев майской аварии на улице Новой

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Рязанское УМВД ищет очевидцев майской аварии на улице Новой. В ДТП пострадал пешеход.
11 мая примерно в 8:15 у дома №86 строение 1 Toyota Yaris сбила 60-летнего горожанина. Его госпитаизировали.
Машиной управлял 28-летний рязанец.
Очевидцев просят обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 ил по телефону: 29-72-56.
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