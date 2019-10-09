Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:29, 9 октября 2019 191
 0    0

В Рязани ищут очевидцев майской аварии на улице Новой

В Рязани ищут очевидцев майской аварии на улице Новой

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанское УМВД ищет очевидцев майской аварии на улице Новой. В ДТП пострадал пешеход.

11 мая примерно в 8:15 у дома №86 строение 1 Toyota Yaris сбила 60-летнего горожанина. Его госпитаизировали.

Машиной управлял 28-летний рязанец.

Очевидцев просят обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 ил по телефону: 29-72-56.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
19 часов назад
И так сойдет. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

И так сойдет. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 18 685
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 564
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 7
10:14, 26 сентября 2019 6 259
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ 1
14:44, 26 сентября 2019 6 283
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 618
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 7
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум