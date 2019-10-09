В михайловском селе на ремонтируемый храм установили крест

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Рязанская епархия
В михайловском селе Хавертово на купол ремонтируемого Иоанно-Богословского храма установили крест. Об этом
Несколько месяцев назад духовник Михайловского Покровского женского монастыря архимандрит Серафим (Масляев) предложил начать восстановительные работы. Добровольцы расчистили крышу от выросших деревьев. Через некоторое время митрополит Марк закрепил храм за Рязанским Свято-Троицким монастырем. Игумен обители архимандрит Андрей (Крехов) стал настоятелем Иоанно-Богословкого храма.
«Вознесшийся над округой крест засиял на куполе, укрепляя людей в надежде, что и остальные их труды увенчаются радостью благополучного завершения, и приходская жизнь в селе наладится», — отметили в епархии.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Лесопарке начали строить пристань
|
cледующая новость →Активисты осмотрели благоустройство двух парков в Сасове
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?