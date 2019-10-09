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13:14, 9 октября 2019 130
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В михайловском селе на ремонтируемый храм установили крест

В михайловском селе на ремонтируемый храм установили крест

Фото: Рязанская епархия

В михайловском селе Хавертово на купол ремонтируемого Иоанно-Богословского храма установили крест. Об этом сообщил сайт епархии.

Несколько месяцев назад духовник Михайловского Покровского женского монастыря архимандрит Серафим (Масляев) предложил начать восстановительные работы. Добровольцы расчистили крышу от выросших деревьев. Через некоторое время митрополит Марк закрепил храм за Рязанским Свято-Троицким монастырем. Игумен обители архимандрит Андрей (Крехов) стал настоятелем Иоанно-Богословкого храма.

«Вознесшийся над округой крест засиял на куполе, укрепляя людей в надежде, что и остальные их труды увенчаются радостью благополучного завершения, и приходская жизнь в селе наладится», — отметили в епархии.


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