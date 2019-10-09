RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
В Лесопарке начали строить пристань. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Пристань обеспечит прием гостей города, путешествующих по реке Оке на круизных и прогулочных судах.
Планируется, что в 2020 году здесь начнется прием первых судов.
Строительство начали после договоренностей с организацией «Окско-Московское пароходство»,
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанского ветерана и его супругу до смерти забили молотком — источник
|
cледующая новость →В михайловском селе на ремонтируемый храм установили крест
Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?