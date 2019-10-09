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13:22, 9 октября 2019 231
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В Лесопарке начали строить пристань

В Лесопарке начали строить пристань

Фото: Администрация Рязани

В Лесопарке начали строить пристань. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Пристань обеспечит прием гостей города, путешествующих по реке Оке на круизных и прогулочных судах.

Планируется, что в 2020 году здесь начнется прием первых судов.

Строительство начали после договоренностей с организацией «Окско-Московское пароходство»,


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