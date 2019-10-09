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Фото: Pixabay.com
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в девяти поликлиниках Рязанской области появилось новое оборудование. Об этом сообщил
Новые рентгеновские аппараты привезли в ОДКБ имени Дмитриевой, детскую поликлинику №3 и Ряжский межрайонный медцентр.
Шесть переносных приборов для УЗИ со специальными датчиками направили в ОДКБ имени Дмитриевой, больницы Шацка, Новомичуринска, Кораблина, а также межрайонные медцентры Скопина и Шилова. А в Сасове, Шацке и Рязанской областной детской больнице поставят электрокардиографы.
Более того, в детских поликлиниках №1 и № 6 города Рязани, а также в Сасовской и Ряжской детских поликлиниках, Михайловской и Рязанской межрайонных больницах проводится текущий и капитальный ремонт.
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