RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В центре Рязани из-за двух аварий образовалась крупная пробка.
По данным сервиса «Яндекс. Пробки», затор появился на Первомайском проспекте от пересечения с улицей Чкалова и продолжается до поворота на улицу Павлова.
Скорость потока машин на момент публикации новости не превышает семи километров в час.
Рядом с бизнес-центром «Первомайский» столкнулись Chevrolet и маршрутка №53.
Возле остановки «Дом Художника» произошло ДТП с участием Niva Chevrolet и
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Перед новогодними праздниками по Рязани запустят автобус с поющим Дедом Морозом
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.