Рязанский воздухоплаватель представил Россию на фестивале воздушных шаров в США

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Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин представил Россию на фестивале воздушных шаров в городе Альбукерке американского штата Нью-Мексико. Фото он опубликовал в
«Сегодня был очередной массовый старт шаров. Изюминкой был старт наций, когда под корзиной вывешивается флаг страны-участницы. Размах мероприятия впечатляет», — написал он.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?