Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:23, 9 октября 2019 100

Рязанский приборный завод представил продукцию на офтальмологическом форуме

Рязанский приборный завод представил продукцию на офтальмологическом форуме

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») представил свою продукцию на научно-практической конференции с международным участием «XII Российский общенациональный офтальмологический форум». Он прошел с 1 по 3 октября в Москве.

Предприятие экспонировало изделия, которые серийно выпускает под торговой маркой diathera. Они производятся в соответствии с требованиями международных стандартов качества. Это серия приборов для измерения внутриглазного давления (индикаторы ИГД-02 и ИГД-03, тонометры ТГДц-01 и ТГДц-03) и магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Приборы для измерения внутриглазного давления помогают на ранней стадии выявить глаукому — опасное глазное заболевание, приводящее к слепоте. В случае увеличения ВГД нарушается кровоснабжение зрительного нерва, что ведет к потере зрения.

Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры за несколько секунд. Она проста и безболезненна. Приборы используются при мониторинге состояния больного глаукомой, а также в сложных клинических случаях, например, при патологии и/или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.

С помощью ИГД-03 больные глаукомой могут самостоятельно проводить измерения на дому и вести «Дневник контроля», что позволяет врачу оценивать эффективность назначенного лечения.

Современные магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 предназначены для лечения широкого спектра заболеваний глаз: близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома. Их особенность — в комплексном воздействии специально подобранного импульсного магнитного поля не только на глазное яблоко, но и на прилегающие зоны головы.

В рамках форума специалисты АО «ГРПЗ» провели мастер-классы по методике измерения внутриглазного давления и презентации медицинского оборудования с акцентом на его достоинства и преимущества по сравнению с конкурентной продукцией.

Представители предприятия проконсультировали офтальмологов, использующих индикаторы и тонометры торговой марки diathera в своей практике, у которых возникли сложности в освоении техники измерения; собрали предложения по возможной модернизации изделий, а также провели переговоры по вопросам оснащения лечебно-профилактических учреждений продукцией АО «ГРПЗ».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
16 часов назад
И так сойдет. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

И так сойдет. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 18 510
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 545
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 6
10:14, 26 сентября 2019 6 235
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ 1
14:44, 26 сентября 2019 6 269
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 584
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 6
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум