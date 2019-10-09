Рязанский приборный завод представил продукцию на офтальмологическом форуме

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ») представил свою продукцию на научно-практической конференции с международным участием «XII Российский общенациональный офтальмологический форум». Он прошел с 1 по 3 октября в Москве.

Предприятие экспонировало изделия, которые серийно выпускает под торговой маркой diathera. Они производятся в соответствии с требованиями международных стандартов качества. Это серия приборов для измерения внутриглазного давления (индикаторы ИГД-02 и ИГД-03, тонометры ТГДц-01 и ТГДц-03) и магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 для лечения и профилактики глазных заболеваний.

Приборы для измерения внутриглазного давления помогают на ранней стадии выявить глаукому — опасное глазное заболевание, приводящее к слепоте. В случае увеличения ВГД нарушается кровоснабжение зрительного нерва, что ведет к потере зрения.

Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры за несколько секунд. Она проста и безболезненна. Приборы используются при мониторинге состояния больного глаукомой, а также в сложных клинических случаях, например, при патологии и/или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.

С помощью ИГД-03 больные глаукомой могут самостоятельно проводить измерения на дому и вести «Дневник контроля», что позволяет врачу оценивать эффективность назначенного лечения.

Современные магнитотерапевтические аппараты АМТО-01 предназначены для лечения широкого спектра заболеваний глаз: близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома. Их особенность — в комплексном воздействии специально подобранного импульсного магнитного поля не только на глазное яблоко, но и на прилегающие зоны головы.

В рамках форума специалисты АО «ГРПЗ» провели мастер-классы по методике измерения внутриглазного давления и презентации медицинского оборудования с акцентом на его достоинства и преимущества по сравнению с конкурентной продукцией.

Представители предприятия проконсультировали офтальмологов, использующих индикаторы и тонометры торговой марки diathera в своей практике, у которых возникли сложности в освоении техники измерения; собрали предложения по возможной модернизации изделий, а также провели переговоры по вопросам оснащения лечебно-профилактических учреждений продукцией АО «ГРПЗ».