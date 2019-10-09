Рязанские коммунисты провели пикеты в память о «Черном октябре»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рамках Всероссийской акции протеста 3 и 4 октября в Рязанской области прошли пикеты, посвященные 26-й годовщине трагических событий октября 1993 года. В истории они известны как «Черный октябрь».
«Тогда по преступному ельцинскому указу № 1400 был распущен съезд народных депутатов и Верховный Совет в нарушение действующей на тот момент Конституции, — пояснили представители
Участниками пикетов стали руководители областной партийной организации — Денис Сидоров, Виктор Малюгин, Дмитрий Иваничкин, Эвелина Волкова, Галина Гнускина.
Коммунисты распространяли газету «Приокская правда» и демонстрировали лозунги: «3-4 октября 1993 г. Не забудем! Не простим!», «Россия, труд, народовластие, социализм!», «Хватит грабить народ!», «Достойную жизнь человеку труда!».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМэрия ответила на сообщение о скрепке, найденной в котлете из столовой рязанской школы
|
cледующая новость →Полмиллиона за информацию об убийстве рязанских ветеранов выплачивать не будут
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.