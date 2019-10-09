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14:23, 9 октября 2019 218

Рязанские коммунисты провели пикеты в память о «Черном октябре»

Рязанские коммунисты провели пикеты в память о «Черном октябре»

В рамках Всероссийской акции протеста 3 и 4 октября в Рязанской области прошли пикеты, посвященные 26-й годовщине трагических событий октября 1993 года. В истории они известны как «Черный октябрь».

«Тогда по преступному ельцинскому указу № 1400 был распущен съезд народных депутатов и Верховный Совет в нарушение действующей на тот момент Конституции, — пояснили представители КПРФ. — Почти двухнедельное противостояние завершилось массовым расстрелом защитников Верховного Совета у телецентра „Останкино“ и здания Белого дома в Москве. Этот криминальный переворот положил начало дикому капитализму в России».

Участниками пикетов стали руководители областной партийной организации — Денис Сидоров, Виктор Малюгин, Дмитрий Иваничкин, Эвелина Волкова, Галина Гнускина.

Коммунисты распространяли газету «Приокская правда» и демонстрировали лозунги: «3-4 октября 1993 г. Не забудем! Не простим!», «Россия, труд, народовластие, социализм!», «Хватит грабить народ!», «Достойную жизнь человеку труда!».


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