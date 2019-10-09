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13:03, 9 октября 2019 58

РНПК назвали лучшей социально ориентированной компанией нефтегазовой отрасли

РНПК назвали лучшей социально ориентированной компанией нефтегазовой отрасли

НК «Роснефть» победила в конкурсе Министерства энергетики России и в третий раз подтвердила звание лучшей социально ориентированной компании нефтегазовой отрасли России.

Комиссия оценила достижения «Роснефти» в области развития корпоративной культуры, трудового и личностного потенциала работников, развития культуры здорового образа жизни, организации охраны труда.

Победу РНПК присудили в номинации «Распространение принципов социального партнерства, развитие новых форм социального партнерства». Призеров наградили на конференции «Роль кадровой и социальной политики компаний в развитии нефтегазового комплекса России» IX Петербургского Международного газового форума.

«Высокой оценки РНПК добилась благодаря планомерной и многосторонней реализации политики социальной ответственности бизнеса. Система взаимоотношений между работниками и работодателем на предприятии выстроена и действует через профсоюзный комитет. Мнение профкома учитывается при решении любых вопросов, затрагивающих интересы работников», — отметили в компании.

Каждые три года завод принимает Коллективный договор, проработка и исполнение которого контролирует профсоюз. В документе обозначены обязательства работодателя по многим социальным вопросам, которые дополняют государственные гарантии, компенсации и льготы. Социальный пакет ориентирован на поддержание здоровья и благополучие работников и членов их семей, поддержку в трудных жизненных ситуациях, развитие спортивных, культурных и благотворительных проектов.

«Только за 9 месяцев 2019 года объем инвестиций предприятия в социальные программы составил более 158 миллионов рублей. Это расходы на медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, отчисления в негосударственный пенсионный фонд, жилищную программу, профессиональное развитие работников и на другие социальные инициативы», — рассказали в компании.

Кроме того, для развития социального партнерства на заводе издается газета «Панорама РНПК», работает горячая линия, действует Совет молодых специалистов. Завод финансирует спортивные и культурно-массовые мероприятия для работников.

РНПК уже признавали одной из лидирующих компаний в рязанском регионе в сфере решения социальных задач, охране труда, работе с персоналом, формировании здорового образа жизни.


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