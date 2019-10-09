На пожаре в Спасском районе погиб мужчина

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Вечером во вторник, 8 октября, в селе Выжелес Спасского района произошел пожар. Сигнал о возгорании в жилом доме поступил в 20:24, сообщила
На вызов выехал один расчет, огонь уничтожил деревянное здание. Во время происшествия погиб мужчина.
Причину возгорания устанавливают.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.