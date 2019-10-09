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17:37, 9 октября 2019 214
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Депутаты оценили ремонт улиц Спортивной и Гагарина

Депутаты оценили ремонт улиц Спортивной и Гагарина

Депутаты гордумы Светлана Ворнакова и Роман Худяков вместе с представителями управления благоустройства, «Дирекцией благоустройства города», подрядчиком и ТОС оценили капремонт улиц Спортивной и Гагарина. Работы здесь провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, на улице Спортивной отремонтировали дорогу и тротуары, заменили бордюры, нанесли разметку. Перекрестки оборудовали тактильными плитами.

«Видимых дефектов на дорожном покрытии и пешеходной зоне нет. Но нужно посмотреть, как новая дорога переживет зиму. Хорошо, что муниципальным контрактом предусмотрен гарантийный срок ремонта», — отметила Светлана Ворнакова.

На улице Гагарина устроили парковочные карманы, нанесли разметку, заменили бордюры, отремонтировали тротуары, оборудовали перекрестки тактильными плитами.

Депутат гордумы Роман Худяков поблагодарил подрядчика от имени жителей района.


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