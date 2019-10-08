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В рязанском селе второй раз за два месяца обнаружили бешенство. Постановление губернатора о карантине официально опубликовали во вторник, 8 октября.
Очагом заболевания стал двор дома №50 на улице Завражной в селе Нармушадь Шиловского района. Угрожаемой зоной объявили весь населенный пункт. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.
Ограничительные меры продлятся до 7 декабря. Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей умертвят.
Отметим, что
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.