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11:51, 8 октября 2019 115
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В рязанском селе второй раз за два месяца обнаружили бешенство

В рязанском селе второй раз за два месяца обнаружили бешенство

В рязанском селе второй раз за два месяца обнаружили бешенство. Постановление губернатора о карантине официально опубликовали во вторник, 8 октября.

Очагом заболевания стал двор дома №50 на улице Завражной в селе Нармушадь Шиловского района. Угрожаемой зоной объявили весь населенный пункт. На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак.

Ограничительные меры продлятся до 7 декабря. Ветеринары продезинфицируют дом, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей умертвят.

Отметим, что предыдущий карантин в селе закончился 14 сентября.


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