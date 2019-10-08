В Рязани пропала 72-летняя женщина

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В Рязани пропала 72-летняя Зинаида Скворцова. Об этом сообщили в
С 7 октября местонахождение женщины неизвестно. Она также нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы крашеные — цвет «красное дерево», глаза карие.
Одежда: темно-синее пальто, черные брюки, калоши.
Волонтеры отметили, что для поисков требуются добровольцы. Работы пройдут ночью во вторник, 8 октября.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят звонить по телефонам 8 800 700 54 52, 112.
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