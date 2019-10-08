В Рязани открыли новые пристройки яслей

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В рамках нацпроекта «Демография» в рязанских детских садах №106, №139 и №154 сделали пристройки яслей. Все они рассчитаны на 80 мест, сообщили в региональном правительстве.
В новые группы уже начали принимать детей. Внутри оборудованы игровые помещения, спальни, санитарные комнаты, раздевалки и буфетные.
Стоимость проектов пристроек составила более 160 млн рублей.
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