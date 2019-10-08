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16:46, 8 октября 2019 248
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В мэрии рассказали о причинах затопления перехода у «Барса на Московском» 1

В мэрии рассказали о причинах затопления перехода у «Барса на Московском»

В дирекции по благоустройству города рассказали о причинах затопления подземного перехода у «Барса на Московском», пишет ТКР.

Начальник участка Андрей Баранов пояснил, что сломался насос в дренажном отсеке, который установлен в переходе.

Также он рассказал, что там начали прочищать ливневки, откачивать воду. Позже демонтируют старый насос.

Ранее сообщалось, что в переходе положили доски.


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