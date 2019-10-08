В мэрии рассказали о причинах затопления перехода у «Барса на Московском»

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В дирекции по благоустройству города рассказали о причинах
Начальник участка Андрей Баранов пояснил, что сломался насос в дренажном отсеке, который установлен в переходе.
Также он рассказал, что там начали прочищать ливневки, откачивать воду. Позже демонтируют старый насос.
Ранее сообщалось, что в переходе
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.