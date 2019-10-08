Скупой платит дважды. Почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс?

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Глубокие траншеи на городских улицах, сотрудники коммунальных служб с мрачными лицами и экспрессивной лексикой. Такая картина привычна для рязанцев: ей не один год, как и шуткам про «раскопки», «поиски кладов» и «строительство метро».
Впрочем, объяснения представителей городских коммунальных служб разнообразностью не отличаются. Первая причина, которую они называют, — скудость бюджета, вторая — нерадивость привлеченных подрядчиков.
Но, возможно, это всего лишь часть правды. Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб? А детали скрываются в технических заданиях и сметной документации, которые заказчик, то есть мэрия Рязани, готовит перед торгами, согласно 223ФЗ.
О том, почему в Рязани рвутся трубы теплотрасс, читайте в нашем разделе «
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