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Рязанец отсудил у страховой компании 350 тысяч рублей,
Известно, что в начале марта 2018 года истец попал в ДТП, которое произошло не по вине водителя. Машина была застрахована в АО «АльфаСтрахование». Мужчина потребовал страховое возмещение, однако получил отказ.
После этого водитель обратился в экспертную компанию, которая восстановила стоимость ремонта. После этого снова попросил произвести стаховую выплату в полном объеме, а также возместить расходы за проведение назависимой экспертизы и неустойку. Его претензию не удовлетворили, и он обратился в суд.
Судебная экспертиза установила, что стоимость восстановленного ремонта автомобиля на дату ДТП составила почти 200 тысч рублей. С ответчика взыскали страховое возмещение, неустойку, компенсацию морального вреда, штрафы и судебные расхоы на общую сумму более 350 тысяч рублей.
Аппеляционная жалоба осталась без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.
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