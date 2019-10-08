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11:56, 8 октября 2019 103
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На шести рязанских улицах отключили холодную воду

На шести рязанских улицах отключили холодную воду

Утром во вторник, 8 октября, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Загородная, дом 18;
  • улица Гагарина, дома 41 корпус 1, 41 корпус 2;
  • улица Элеваторная, дома с 10 по 26;
  • Элеваторный заулок;
  • Московский заулок, дома с 4 по 12.

Кроме того, к 20:00 воду дадут в доме 8 по улице Шереметьевской.


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