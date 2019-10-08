На рынке в Муроме незаконно продавали стерлядь

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Фото: Pixabay.com
На центральном рынке в Муроме незаконно торговали стерлядью. Об этом
Стерлядь относят к ценным видам водных биоресурсов. Эту рыбу нельзя продавать частным лицам.
На предпринимательницу завели дело по части 2 статьи 8.37 КоАП («Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»). Женщину привлекли к дисциплинарной ответственности. Стерлядь изъяли.
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