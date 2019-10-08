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Москвич попытался подкупить скопинского полицейского и попал под суд. Инцидент произошел 9 июля, сообщил
Известно, что 53-летний житель столицы предоставил в отдел документы для регистрации, но в его паспорте обнаружили поддельный штамп.
Чтобы вернуть документы, мужчина передал сотруднице полиции 15 тысяч рублей. Женщина от денег от казалась, в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК.
Москвича признали виновным и оштрафовали.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?